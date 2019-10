Le Stade olympique est là pour rester, aussi bien s’en occuper plutôt que de chialer et de «roter du sûr» au sujet de son passé.

C’est pourquoi il faut, selon Mario Dumont, bien accueillir la nouvelle de l’agrandissement de Desjardins dans le mât, plutôt que de critiquer le Stade comme l’ont souvent fait les Québécois au fil des années. Il se souvient d’appels de citoyens, dans des lignes ouvertes, proposant de mettre une bombe dans le Stade pour s’en débarrasser.

«Si on te mettait boss, tu ne mettrais pas une bombe là-dedans parce que c’est du béton sous tension et des morceaux revoleraient sur un immeuble un kilomètre plus loin et tu tuerais un enfant dans sa couchette», lance l'animateur.

L’opération de déconstruction du Stade, morceau par morceau, coûterait des milliards et personne ne va s’embarquer là-dedans, rappelle-t-il.

«Peut-être que nous, on a chialé dessus, mais le touriste qui ne connaît pas l’histoire [...] il le voit dans le paysage montréalais. Avec le pont Jacques-Cartier, c’est la chose la plus vue», argumente Mario Dumont.

Sans compter qu’architecturalement, le Stade olympique est unique. Son créateur, le défunt Roger Taillibert, possède nombre de bâtiments impressionnants dans le monde.

Une toile à changer

Le Stade olympique a besoin d’une nouvelle toile et le gouvernement n’a d’autres choix que de la remplacer, dit Mario Dumont. Le nombre de fissures est en constante augmentation depuis quelques années, si bien qu’une simple bordée de neige empêche la tenue d’événements à l’intérieur.

«Quand ton auto te lâche à tous les dix kilomètres, il est temps que tu fasses quelque chose, compare l’animateur. On a tous, dans notre maison, un équipement avec lequel on est pris. Il faut le réparer, le mettre en ordre, et espérer avoir la paix pour la plus longue période possible.»

Selon Mario Dumont, les astres sont alignés pour se lancer dans ce projet de réparation. Les bonnes nouvelles s’accumulent pour le Stade avec la présence de Desjardins et le nombre de touristes qui visitent chaque année l’observatoire. La Régie des installations olympiques compte également sur un directeur compétent, Michel Labrecque, «qui s’en occupe comme si c’était son bébé».

«Il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour le Stade. Chialer dans le vide, ça tourne un peu au ridicule. Je pense qu’il y a eu un peu de ça au Québec dans les dernières années», conclut Mario Dumont.