Suspense électoral à venir dans l’Est-du-Québec

Selon le plus récent sondage Léger des intentions de vote regroupant les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, le Bloc québécois domine, suivi de près par les Libéraux.

Le sondage révèle 32% d’intentions de vote pour le Bloc québécois et 29% pour les Libéraux, laissant ainsi les Conservateurs en troisième place avec 24% des intentions de vote.

D'ailleurs, le pourcentage d’intentions de vote du Parti conservateur serait presqu’entièrement attribuable aux électeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, on assiste plutôt à une lutte à deux entre le Bloc québécois et le Parti libéral.

Par le passé, l’Est du Québec s’est montré fidèle au Bloc québécois sauf en 2011, lors de la «vague orange» et la montée du Nouveau Parti démocratique.

Tout indique que l'issue du scrutin dans l'Est-du-Québec sera incertaine jusqu'à l'ouverture des urnes.