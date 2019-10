Une plainte électorale contre Québec Fier

Democracy Watch a porté plainte contre le Manning Centre, qui aurait financé les publicités électorales de cinq groupes de pression, donc Québec Fier.

Democracy Watch a alerté le commissaire aux élections fédérales, Yves Côté, jeudi, après qu'un deuxième article du «Globe and Mail» eut rapporté que le Manning Centre, un think thank de droite de l’Ouest canadien, aurait recueilli des fonds auprès de donateurs pour financer des publicités électorales, notamment sur des médias sociaux comme Facebook.

Le Manning Center aurait ainsi amassé plus de 300 000 $, somme qu’il aurait ensuite redistribuée aux cinq groupes de pression. Québec Fier aurait touché 45 000 $.

Les quatre autres groupes qui auraient profité des fonds recueillis par le Manning Center sont Canada Strong and Proud (240 500 $), Proudly New Brunswick (11 250 $), NS Proud (11 200 $) et NL Strong (4500 $).

Democracy Watch réclame une enquête et évoque une possible «collusion électorale».

Pourtant, comme le souligne l’organisme, le Manning Centre n’est pas enregistré comme tiers auprès d’Élections Canada et n’a pas dévoilé la liste de donateurs.

«L’accord entre le Manning Center et les cinq groupes "Fiers" pose également la question de savoir si l’un des fonds transférés par le Manning Center aux groupes a été donné par des entités étrangères (ce qui est interdit par la [Loi électorale du Canada]), et si les six organisations tentent de dépasser la limite de dépenses de tiers fixée à 511 700 $ pour cette élection en se concertant (ce qui est également interdit par la [Loi électorale du Canada])», écrit Democracy Watch dans sa lettre adressée au commissaire aux élections fédérales.

«Compte tenu des règles de la Loi électorale fédérale et de la décision de la Cour suprême dans une affaire antérieure, le commissaire devrait enquêter et déclarer que le Manning Center ou les cinq groupes Fier sont tenus de révéler l'identité des donateurs qui ont financé la publicité électorale qu’ils ont faite», a déclaré Duff Conacher, cofondateur de Democracy Watch.