Justin Trudeau associe les conservateurs de Scheer à Doug Ford

Le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, était en tournée vendredi dans la grande région de Toronto en martelant un seul message : les conservateurs d’Andrew Scheer et les conservateurs de Doug Ford, c’est la même chose.

Le chef libéral tente ainsi de faire des gains dans la province ontarienne dont le gouvernement Ford provoque beaucoup de mécontentement notamment suite aux coupures en santé et en éducation.

Justin Trudeau a également sagement évité de commenter les propos du premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, qui a critiqué le poids du Québec dans la fédération canadienne en écorchant, au passage, le gouvernement libéral sortant.

Plus tôt durant la campagne, c’était le premier ministre albertain, Jason Kenney, qui avait durement attaqué les politiques du PLC.

Malgré tous ces détracteurs chez les leaders des provinces, Justin Trudeau est persuadé de pouvoir travailler avec eux s’il est réélu. Il le fera, affirme-t-il, en passant par les municipalités.

«On va travailler avec les municipalités directement pour s’assurer qu’on aide les citoyens, qu’on crée des économies et des communautés plus fortes. Nous allons toujours travailler pour le bien des citoyens avec tous nos partenaires et tous les premiers ministres à travers le pays», insiste-t-il.