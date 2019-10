La Maison pour sans-abri de Chicoutimi ouvre ses portes au public

La Maison pour sans-abri de Chicoutimi, à Saguenay, ouvrait ses portes à la population de 16 h 30 à 21 h 30, vendredi.

«Nous voulons que la population mette un visage sur l'itinérance et qu'elle constate sur place à quel point notre espace est restreint», a expliqué le directeur général de cette ressource, Michel St-Gelais.

La Maison pour sans-abri de Chicoutimi héberge présentement 25 personnes, mais à 30 pensionnaires, elle se trouve en débordement. Ses bénéficiaires dorment parfois à quatre dans le même dortoir. La maison opère avec un budget de 850 000 $, mais 400 000 $ supplémentaires seraient nécessaires, selon la direction.

De plus, les bureaux de ses intervenants sont très petits et ne respectent pas les normes de sécurité.

«Nous faisons de petits miracles chaque jour», a dit le directeur général.

Un déménagement de la maison dans d'autres locaux du centre-ville est dans les cartons. Le bureau de la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, travaille sur le dossier.

«Nous ne pensons pas qu'il y ait un développement d'ici la fin de l'année, a indiqué Michel St-Gelais. Même si on nous trouvait une résidence avec 80 chambres, il faudrait voir si on aurait le personnel nécessaire pour assurer la surveillance, et si nous aurions le budget pour payer le chauffage.»

À court terme, à l'approche de l'hiver, la population est invitée à faire des dons en nourriture et en vêtements.