La pénurie d’orthopédagogues touche durement les écoles

Au-delà des orthopédagogues, d’autres postes de professionnels en enseignement doivent trouver preneur, comme des orthophonistes et des psychologues.

Pour pallier ce manque, le gouvernement Legault a mis sur la table 70 millions $ pour l’embauche de 850 personnes.

Pourtant, selon Jacques Landry de la Fédération des professionnels de l’éducation du Québec, un peu moins du tiers des postes restent à pourvoir, faute d’attraits.

«Les écoles sont surpeuplées en ce moment et dans certains cas, c’est même difficile d’avoir un bureau», explique-t-il.

Une situation embarrassante pour les écoles, qui réfèrent parfois les élèves au réseau privé.

«Pour des pratiques très particulières, comme des évaluations, on fait davantage affaire avec des psychologues et des orthophonistes au privé» mentionne Hélène Bourdages de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire.

Toujours selon Mme Bourdages, le gouvernement aurait intérêt à bonifier le salaire et les conditions de travail des enseignants spécialisés.

«Quand on passe d’enseignant à conseiller pédagogique, on a le même salaire mais on perd 4 semaines de vacances, donc ce n’est pas gagnant au niveau des conditions de travail» ajoute-t-elle.

Les syndicats qui représentent les professionnels en enseignement soulèvent les enjeux actuels en espérant interpeller le gouvernement Legault avant la négociation de leurs conditions de travail qui surviendra dans quelques semaines.

-Avec les informations de Richard Olivier