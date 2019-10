L’emprisonnement politique de leaders indépendantistes catalans par l’Espagne révolte au plus haut point l’analyste politique Stéphane Bédard, presque autant que le silence assourdissant de la communauté internationale sur la question.

«C’est révoltant. La Catalogne, dans les mouvements indépendantistes qu’il y a en Espagne, est celui qui s’est toujours démarqué par son côté pacifique et démocratique», commence-t-il.

Stéphane Bédard peine à croire que la communauté internationale ne condamne pas l’Espagne, elle qui ne se gêne pourtant pas pour donner de grandes leçons de vie en temps normal.

«Je suis outré! C’est presque un encouragement à la violence de l’État espagnol, qui n’est condamné par personne. C’est une honte internationale», tranche-t-il.

«Ce sont des vies humaines gaspillées, des gens qui ont cru en la démocratie. [...] Il me semble que c’est quelque chose qui devrait unir ces nations-là», poursuit-il.

L’analyste et ancien membre d’un parti souverainiste admet que la situation lui fait craindre pour l’avenir de la démocratie, une valeur que semblent prêts à sacrifier des États du G20 au profit d’intérêts économiques et géopolitiques.

«Pour moi, c’est même une crainte pour l’avenir de penser que l’intérêt commun supposé peut l’emporter sur des valeurs aussi universelles que la protection de la vie humaine, la démocratie et les combats politiques», dénonce-t-il.

Sa collègue Caroline St-Hilaire rappelle que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, n’a lui non plus pas condamner l’Espagne, du moins pas comme l’a fait François Legault plus tôt cette semaine.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.