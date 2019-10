Le beau temps de retour pour la fin de semaine

Après la pluie et les forts vents qui ont touché la province jeudi, un retour à la normale est prévu dès vendredi et le beau temps sera au rendez-vous pour la fin de semaine.

Vendredi, les vents seront encore présents sur plusieurs secteurs et les températures seront encore sous les normales. Côté pluie, la portion est de la province sera encore touchée par les précipitations jusqu’en mi-journée. La pluie devrait cesser tôt en journée dans la région de Sherbrooke, tandis que des averses sont encore possibles dans la région de Rimouski, Sept-Îles et Gaspé.

À Montréal, la journée sera nuageuse avec des vents d’ouest de 20 km/h avec rafales à 40. Le mercure affichera un maximum de 8 °C. À Québec, la pluie intermittente devrait cesser au cours de la matinée et le reste de la journée sera nuageuse avec des vents de 20 km/h, il fera 9 °C.

Samedi, ce sera le retour du beau temps presque partout sur la province. Quelques nuages pourraient être encore présents sur la portion est du Québec, tandis que les températures se rapprocheront progressivement des normales de saison.

À Montréal, la journée sera ensoleillée et il fera 11 °C en après-midi. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un mercure qui affichera 10 °C.

La journée de dimanche sera similaire à la veille. À Montréal comme à Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et il fera respectivement 11 °C et 10 °C.

Le beau temps devrait se poursuivre au moins jusqu’à lundi avec du soleil prévu presque partout.