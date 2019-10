Le TVANouvelles.ca, votre rendez-vous pour la soirée électorale

La soirée électorale du 21 octobre s’annonce serrée au possible. Et pour ne rien manquer des développements de l’élection fédérale, rendez-vous sur l’outil interactif du TVANouvelles.ca.

Dès 18 h 30 sur les ondes de LCN et de 19 h 30 à TVA, rejoignez Pierre Bruneau et son équipe qui suivront et analyseront pour vous les développements de l’élection fédérale. L’intégralité de notre couverture spéciale sera retransmise en webdiffusion sur notre site web, TVA Nouvelles.ca, où vous trouverez également un outil interactif pour consulter, selon vos intérêts, les développements de la soirée.





















Cet outil vous permet de suivre en temps réel les résultats circonscription par circonscription. Identifiez la vôtre dans l’onglet favori de l’outil pour suivre la course entre les candidats de votre région.

L’outil vous permet également de surveiller la performance de chacun des chefs des six principaux partis dans leur circonscription respective.

Que ce soit à la télévision ou sur le web, TVA Nouvelles est votre référence électorale pour la soirée du 21 octobre.