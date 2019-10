Les enseignants demandent une majoration des salaires de 8%

À l’image des médecins ces dernières années, les enseignants de la Fédération des syndicats de l’enseignement réclament une majoration des salaires de 8 % dès l’an prochain pour rattraper la moyenne canadienne, en plus des augmentations qui seront négociées dans le renouvellement des conventions collectives de la fonction publique.

«Le gouvernement Legault a annoncé que, pour valoriser la profession enseignante, il était conscient qu’il faudra faire un effort pour reconnaître le travail des enseignants et cette reconnaissance-là passait aussi par du monétaire», a déclaré la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini, en conférence de presse à Québec vendredi.

La FSE, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, était venue présenter ses demandes sectorielles, en compagnie d’autres syndicats du monde scolaire.

Mme Scalabrini affirme que cette hausse de 8 % servira à combler un retard qui s’est creusé sous le précédent gouvernement.

La présidente syndicale a d’ailleurs rappelé que le ministre de l’Éducation a récemment imité «Séraphin Poudrier» en chambre pour illustrer que son gouvernement ne sera pas pingre en éducation. «Pour les enseignants et le réseau scolaire, il faudra que les gestes accompagnent le discours», dit-elle.

Comme les médecins

Mme Scalabrini a comparé la situation des enseignants à celle des médecins. Au cours des dernières années, Québec a reconnu que «les médecins avaient besoin d’être valorisés par du salaire», a-t-elle fait valoir.

Si la FSE obtient gain de cause, ce rattrapage s’ajoutera à la hausse des salaires des enseignants à l’entrée qui surviendra avec l’abolition des six premiers échelons salariaux promise par la CAQ. «On trouve que c’est une bonne nouvelle pour nos jeunes, mais on dit pensez aussi à tous ces enseignants d’expérience qui vous ont donné 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui sont sur le point de quitter», dit Mme Scalabrini.

À cela s’ajoutera l’augmentation annuelle qui sera négociée entre le front commun des syndicats et le gouvernement. En septembre dernier, le premier ministre François Legault a prévenu la majorité des employés de l’État obtiendrait uniquement l’inflation, soit environ 2 %.

Parmi ses autres demandes, la FSE a également réclamé une baisse des ratios d’élèves, particulièrement lorsqu’elles incluent des élèves en difficulté.