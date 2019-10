Panne majeure du réseau cellulaire sur la Côte-Nord

Une panne majeure du réseau cellulaire touchait une bonne partie de la Côte-Nord, vendredi matin.

Un accident survenu jeudi soir au kilomètre 880, sur la route 138, est en cause. Un camion lourd a fauché des poteaux de Telus et brisé un câble de fibre optique.

Des dizaines de milliers de personnes résidant sur le territoire situé entre les municipalités de Baie-Trinité et Blanc-Sablon n’ont plus accès au réseau cellulaire et à internet. Les systèmes de paiement direct et de téléphonie IP sont également perturbés.

Le service de téléphonie filaire est quant à lui toujours actif.

Les équipes de Telus sont sur le terrain depuis la nuit dernière et tentent d'installer un câble temporaire qui permettrait un retour rapide de la téléphonie cellulaire et internet.

Des travaux majeurs seront toutefois nécessaires pour rétablir le service à long terme.

Les clients d'autres fournisseurs de téléphonie pourraient également être touchés.