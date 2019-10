Une adolescente de Rouyn-Noranda recherchée

La police demande l’aide de la population pour retrouver Audrey Deschênes, une adolescente de Rouyn-Noranda qui manque à l’appel depuis le 24 septembre dernier.

La dernière fois qu’elle a été vue, la jeune femme de 17 ans était dans le secteur de Sainte-Adèle, dans les Laurentides.

Audrey Deschênes mesure 1,63 m (5 pi 4 po). Elle a les cheveux rouges au niveau des épaules, les yeux pers et elle porte à l’occasion des lunettes. L’adolescente a un tatouage à l’avant-bras droit et deux à la main gauche. Elle arbore aussi un piercing à la lèvre inférieure et un anneau sur le nez.

Toute personne qui l’apercevrait est priée de communiquer avec le 911. Ceux qui croient posséder des éléments d’intérêt pour la retrouver peuvent communiquer de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.