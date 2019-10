Benny&Co. investira 150 millions $

La direction de Benny&Co. sortira son chéquier au cours des prochaines années. L’entreprise prévoit investir environ 150 M$ pour consolider sa présence au Québec et prendre de l’expansion du côté de l’Ontario.

« Nous avons plusieurs beaux projets. Notre développement, nous le réalisons avec notre fonds de roulement. Nous n’avons pas un fonds indépendant canadien ou américain qui nous finance », indique au Journal Jean Benny, président-directeur général de Benny&Co.

Par année, selon le plan de croissance de l’enseigne québécoise, entre « sept et huit » nouveaux restaurants devraient ouvrir leurs portes.

L’objectif des patrons est de doubler leur nombre d’établissements d’ici dix ans.

Chaque restaurant nécessite des investissements, en moyenne, de 1,85 million $ et permet la création d’une trentaine d’emplois.

Plusieurs fronts

La prochaine expansion de Benny&Co. se déroulera sur plusieurs fronts.

La chaîne qui a comme spécialité le poulet rôti souhaite réaliser ses premiers pas dans différentes régions du Québec, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent. Elle veut aussi faire d’autres petits à Québec et à Montréal.

« Depuis 2010, nous voulions développer les régions où des membres de la famille étaient présents », explique Yves Benny, vice-président, relations publiques et développement des marchés. « Dans notre deuxième phase, on veut desservir des endroits plus éloignés », poursuit-il.

Pour l’Ontario, l’expansion amorcée en 2019 se poursuivra pour l’enseigne familiale qui soufflera l’an prochain ses 60 bougies. Le premier restaurant avait ouvert ses portes en 1960 à Joliette.

« Notre développement du marché ontarien a commencé à Ottawa. Nous sommes en période de rodage. Nous allons amorcer prochainement la construction de notre troisième établissement », avance Yves Benny.

Actuellement, Benny&Co. compte 56 établissements – il y en avait 12 en 2010 – et environ 1700 employés. La direction écarte, pour le moment, la possibilité d’ouvrir des restaurants aux États-Unis.

60 établissements avant 2020

D’ici la fin de l’année, l’entreprise devrait compter plus de 60 établissements au Québec et en Ontario. Des ouvertures sont prévues à Mascouche, à Terrebonne, à L’Assomption, à Victoriaville et à Duvernay.

Au début du mois d’octobre, la compagnie Foodtastic a annoncé l’acquisition des six Rôtisseries Benny en Montérégie. Cette transaction n’avait aucun lien avec Benny&Co. Rappelons qu’un juge avait statué en 2016 que les deux organisations pouvaient utiliser le nom Benny.