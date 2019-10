Cannabis : les propriétaires de PME sont mal informés

Un an près la légalisation de la marijuana au Canada, les propriétaires de PME du Québec déplorent le manque d’informations sur sa consommation en milieu de travail.

Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), remarque que les employeurs sont bien mal outillés pour faire face au changement de règlementation. «C’est pas évident en ce moment pour les employeurs d’avoir accès à l’information dont ils ont besoin», explique-t-il.

D’après un sondage mené par la Fédération, seuls 8 % des propriétaires de PME ont fait face à des incidents liés à la consommation de cannabis au travail depuis le 17 octobre 2018. C’est dans le secteur de l’hébergement et de la restauration qu’il y a le plus de risques d’incidents (16 %).

Le directeur de la recherche déplore que les gouvernements provincial et fédéral n’aient pas développé des outils d’information pour orienter les propriétaires de PME. Ils pourraient bénéficier de plus de détails sur les politiques sur les drogues et l’alcool au travail, ou encore sur les tests de dépistage.