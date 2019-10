Croyant qu'il s'agissait de pot, des voleurs s’emparent de chanvre

Un fermier de l’État de New York a été aux prises avec un problème pour le moins inusité, alors que son champ de chanvre a été la proie de voleurs à plusieurs reprises.

D’après Dale Weed, le propriétaire des plants en question, les voleurs croient à tort qu’il s’agit de cultures de marijuana, qui, en apparence et en odeur, ressemble beaucoup à un plant de chanvre. Néanmoins, le chanvre ne produit qu’un très faible taux de THC.

«Pour eux, ça ne vaut totalement rien. On pourrait en fumer une très bonne quantité et ne jamais en ressentir les effets», explique Dale Weed, à CNN.

Malgré ce fait avéré, le problème persiste...et a même empiré dans les dernières semaines.

«Ça a débuté avec le vol d’une vingtaine de plants et ça a grimpé à 100. Au départ, ce n’était qu’une seule fois par semaine et maintenant, c’est à tous les jours», explique l’agriculteur Dale Weed.

Un problème qui affecte toute la famille

Les policiers de la région de Savannah, là où le champ se situe, ont augmenté les patrouilles de nuit pour surveiller le secteur.

«Ma famille et moi avons passé quelques nuits à surveiller le terrain, dont certaines nuits blanches. C’est un gros problème pour nous tous», mentionne M. Weed.

Au-delà des pertes matérielles, des pertes financières

Le fermier et père de famille affirme avoir perdu des dizaines de milliers de dollars en valeur, puisque le chanvre peut se transformer et être utilisé dans la nourriture, le textile et les produits à base de CBD (cannabidiol).

La problématique est vécue par plusieurs autres agriculteurs de la région et Dale Weed espère que les voleurs feront leurs recherches avant de détruire ses cultures.

«Je comprends qu’il ait pu y avoir une confusion, mais rien ne justifie l’invasion», conclut l’agriculteur.

La police locale de Savannah aurait arrêté deux suspects en lien avec ces vols perpétrés sur le terrain privé de M. Weed.