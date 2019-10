Un entraîneur maîtrise un élève armé en le prenant dans ses bras

Un entraîneur de football d’une école secondaire de Portland, en Oregon, a peut-être réussi à empêcher une fusillade en prenant dans ses bras un élève en crise qui s’était présenté à l’école avec une arme à feu.

Cette scène, très émouvante, s’est déroulée le 17 mai dernier à la Parkrose High School, mais les images captées par une caméra de surveillance ont été révélées seulement samedi par le réseau ABC.

On y voit Keanon Lowe, un ancien joueur de football universitaire aujourd’hui entraîneur, sortir d’une classe avec un fusil dans sa main.

Angel Granados-Diaz, un étudiant qui avait alors 18 ans, semble tenter de reprendre son arme, mais Keanon Lowe l’en empêche en lui faisant une accolade.

Quelques secondes plus tard, un enseignant arrive à la course dans le couloir et Keanon Lowe lui remet l’arme. Ce professeur s’enfuit avec le fusil afin qu’il soit hors de la portée de l’élève.

Pendant ce temps, le courageux entraîneur continue de serrer Angel Granados-Diaz, même si ce dernier cherche à un certain moment à s’enfuir.

L’élève, qui souffrait de problème de santé mentale, finit par se calmer. L’étreinte dure au moins une minute.

Comme le rapporte ABC, la police est ensuite arrivée et a arrêté Granados-Diaz, ce que l’on ne voit pas sur la vidéo.

Le geste de Keanon Lowe a été salué par les policiers, qui considèrent que le personnel de l’école a réagi de la meilleure des façons.

«À ce moment-là, j’ai ressenti de la compassion pour lui. Bien souvent, particulièrement quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais jusqu’au moment où ça se termine», s’est rappelé Keanon Lowe, en entrevue à la chaîne de télévision.

«C’était un moment émotionnel pour moi et c’était un moment émotionnel pour lui», a ajouté l’enseignant.àQuant à Angel Granados-Diaz, il a été condamné à trois ans de probation après avoir plaidé coupable à une accusation de possession illégale d'une arme à feu dans un bâtiment public et à une autre de possession illégale d'une arme à feu chargée en public.