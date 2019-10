Une conférence pour lever le voile sur l’aliénation parentale

La conférence du Carrefour aliénation parentale Québec regroupe experts, parents et enfants pour aborder l’aliénation parentale.

Phénomène méconnu, l’aliénation parentale a lieu lorsqu’un enfant rejette l’un de ses parents «sans fondement valable», explique Caroline Paradis, fondatrice du Carrefour aliénation parentale Québec.

«En fait, quand on va plus loin, on s’aperçoit que le parent a toutes sortes de comportements aliénants. Ça fait en sorte que l’enfant doit rejeter le parent, c’est une question de survie», poursuit-elle.

Cette aliénation a plusieurs visages et peut survenir autant dans l’enfance qu’à l’adolescence, de manière graduelle ou par coupure directe.

Un enfant de 10 ans, victime d’aliénation parentale, a récemment fait les manchettes en demandant lui-même à être pris en charge par la DPJ, tant la situation était insoutenable pour lui à la maison.