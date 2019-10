Vous pourriez dormir dans la vraie maison de Barbie!

Pour célébrer le 60e anniversaire de Barbie, Airbnb offre la chance unique à des fans de la plus célèbre des poupées de vivre dans sa maison de Malibu, en Californie.

L’immense villa blanche avec des accents roses offre une vue sur l’océan pacifique. Elle a une impressionnante piscine avec un toboggan.

La maison comprend deux chambres, une énorme cuisine et un bureau. On retrouve également un cinéma, un court de tennis, une aire de méditation et plus encore.

Ce qui surprend le plus, c’est la garde-robe où l’on retrouve certains des costumes et des accessoires grandeur nature de Barbie.

Les chanceux pourront également profiter d’une expérience complète avec une rencontre avec la coiffeuse de célébrités Jen Atkin (Chrissy Teigen, Kim Kardashian, Bella et Gigi Hadid). Ils auront aussi droit à une leçon d’escrime avec la médaillée olympique Ibtihaj Muhammad.

Les heureux élus visiteront également le Columbia Memorial Space Center avec l’ingénieure aérospatiale et pilote Jill Meyers. Pour finir, ils suivront un cours de cuisine avec la célèbre chef Gina Clarke-Helm du Malibu Seaside.

Ceux qui veulent participer pourront le faire à compter du 23 octobre à 14h (11h, heure du pacifique) pour la modique somme de 76$ canadiens (60$ US). L’offre n’est valide que pour les nuits du 27, 28 et 29 octobre seulement.