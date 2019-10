Ce qu'il faut retenir de la dernière journée de campagne

À quelques heures du scrutin, le plus récent sondage Léger prédit une course extrêmement serrée entre les libéraux et les conservateurs. Pour la dernière journée de campagne, quatre chefs de partis ont décidé de réunir leurs troupes respectives en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver.

Sondage Léger: suspense à quelques heures du vote

L’appui massif des francophones au Bloc québécois est un des facteurs qui poussera tout le pays à veiller tard demain avant de connaître l’issue d’une course électorale plus serrée que jamais entre les libéraux et les conservateurs, selon un sondage Léger-Le Journal de Montréal.

Chaude lutte en Colombie-Britannique où quatre chefs font campagne

Pour la dernière journée de campagne, le chef libéral Justin Trudeau et ses adversaires conservateurs, néo-démocrates et verts ont choisi de faire campagne dimanche dans la région de Vancouver.

Trudeau et Scheer attaquent les ambitions souverainistes de Blanchet

Justin Trudeau, Andrew Scheer et Jagmeet Singh ont tout trois profité de leur fin de campagne à Vancouver pour attaquer le Bloc québécois, accusant la formation souverainiste de vouloir faire un autre référendum.

Un producteur de fausses nouvelles a marqué la campagne

Le site web d’un Américain de Buffalo, dans l’État de New York, a obtenu un important succès sur les réseaux sociaux tout au long de la campagne électorale en relayant des nouvelles non fondées sur Justin Trudeau, notamment.

La campagne électorale a-t-elle été influencée sur le web?

À quelques heures du vote, un expert en cybersécurité juge que les électeurs canadiens ont été passablement épargnés des influences externes sur le web.