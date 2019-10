Elle verse délibérément de l’eau bouillante sur un bambin de 3 ans

Une demeure du New Jersey, occupée par cinq adultes et plusieurs enfants, a été le théâtre d’une scène macabre le 4 décembre dernier.

Une mère de quatre enfants a avoué avoir versé de l’eau bouillante sur un bambin de 3 ans, dans une «maison des horreurs».

Patricia Buchan, 29 ans, a admis avoir ordonné au jeune garçon – qui n’est pas son fils – de retirer ses vêtements avant qu’elle verse un pot d’eau bouillante sur lui, selon NJ.com.

La femme souhaitait punir le garçon qui venait d’uriner sur le sol dans un appartement décrit comme «sordide», comme rapporté par le New York Post.

Les procureurs dans l’affaire ont affirmé que le garçon de 3 ans a subi des brûlures au deuxième degré.

«Cet enfant a vécu ses trois premières années dans une maison de l'horreur», a déclaré le procureur adjoint du comté d'Essex, Michael Morris, dans un communiqué.

Patricia Buchan et les cinq adultes vivant dans l’appartement, âgés entre 24 et 63 ans, ont été accusés de voies de fait graves et de négligence envers un enfant. Buchan risque jusqu’à cinq ans de prison.