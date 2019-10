La Grande Marche du défi Pierre Lavoie attire 10 000 personnes à Montréal

Environ 10 000 personnes ont participé à la Grande Marche du défi Pierre Lavoie à Montréal, dimanche.

Au total, ce sont donc quelque 75 000 hommes, femmes et enfants qui ont pris part aux différentes marches de 5 km qui se sont tenues dans 101 villes depuis vendredi aux quatre coins du Québec pour sensibiliser aux saines habitudes de vie et à l'importance de l'activité physique.

Le nombre a marcheurs a augmenté de 40 % par rapport à l'édition de 2018.

«Ce que j'aime, c'est qu'on a réussi à rejoindre toutes les villes, toutes les municipalités où il y a des groupes de médecine générale (GMF). [...] Maintenant, on a la combinaison parfaite pour engager la population, de plus en plus, vers la santé par l'activité physique», a commenté Pierre Lavoie au micro de TVA Nouvelles, pendant la marche de Montréal dimanche.

L'instigateur du défi qui porte son nom estime que les médecins omnipraticiens du Québec ont tout intérêt à prescrire à leurs patients de faire de l'exercice.

Cet appel avait été entendu par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) dès la première édition de l'activité, en 2015.

Des médecins membres de la FMOQ ont d'ailleurs commencé à prescrire de la marche à leurs patients, voire à réclamer qu'ils participent à la Grande Marche.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a pris part à la marche. «Ça fait maintenant 10 ans que nous soutenons Pierre Lavoie. C'est un type vraiment exceptionnel. C'est une source d'inspiration phénoménale», s'est enthousiasmé M. Péladeau en entrevue à TVA Nouvelles.