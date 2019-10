Le nouveau chum de Miley Cyrus lui écrit une chanson

Cody Simpson ne semble plus craindre d’affirmer ses sentiments pour Miley Cyrus. Si le jeune homme a longtemps laissé planer le doute, la chanson qu’il vient d’enregistrer ne laisse plus aucune équivoque.

Déjà, les retrouvailles des deux tourtereaux à la suite de l’hospitalisation de la chanteuse laissaient peu de doute sur le sérieux de leur relation. Et le fait est que le chanteur a écrit une chanson à l’intention de la pop star durant sa convalescence, et cette dernière l’a ensuite persuadé de l’enregistrer.

Cody Simpson a donc publié ce titre intitulé Golden Thing jeudi soir et les paroles ont l’avantage de clarifier ses sentiments. «Rêve de cristal/ Reine de Californie/ Main radieuse/ De la couleur du sable vif/ Je suis touché/ Elle a quelque chose en or», chante Cody Simpson.

Une chanson qui intervient peu de temps après que Matt Zeidman, le manager de l’artiste, s’est exprimé sur la relation de son poulain avec Miley Cyrus.

«C’est encore tôt pour le dire, mais leur amitié est ancienne et plus profonde que ce que peuvent penser les gens, a-t-il déclaré dans un communiqué. Même s’ils se sont rencontrés durant leurs années folles à l’origine, ils sont tous les deux sobres aujourd’hui et concentrés sur leur santé, leur travail et le fait de passer du temps ensemble. Ça parait plutôt idéal à mon sens.»