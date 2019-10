Lightspeed met la main sur une entreprise australienne

La compagnie montréalaise Lightspeed poursuit sa croissance avec la conclusion d'une entente pour acquérir l’entreprise australienne Kounta Holdings PTY, spécialisée dans les systèmes de points de vente infonuagiques pour les petites et moyennes entreprises de l'hôtellerie.

Lightspeed versera notamment 35,3 millions $ US pour acheter toutes les actions de cette compagnie qui a engrangé des revenus d’environ 6,4 millions $ US au dernier trimestre.

Kounta offre des systèmes de points de vente pour environ 51 000 emplacements clients à travers le monde dans des commerces comme des cafés, des bars, des restaurants et des hôtels.

«Le rendement impressionnant de Kounta est attribuable à son équipe, que nous sommes fiers d'accueillir dans la famille de Lightspeed», a affirmé Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed, par communiqué, dimanche.

«Lorsque des esprits allumés collaborent ensemble, nos clients bénéficient de l'innovation qui en résulte, permettant aux petites et moyennes entreprises à travers le monde à atteindre leur plein potentiel», a-t-il précisé.Fondée en 2005 à Montréal, Lightspeed offre des solutions électroniques à des marchands et à des restaurateurs pour notamment les aider à gérer leurs transactions et à accepter les paiements.