Montréal échappe le WorldPride 2023

La ville de Sydney, en Australie, a été préférée, de loin, à Montréal pour l'organisation du WorldPride 2023, ont annoncé les promoteurs de l'événement international dimanche.

Fierté Montréal avait annoncé, lors du dernier festival de la Fierté en août, avoir l'intention de déposer la candidature de la métropole pour l'obtention de l'évènement international.

Sydney a cependant obtenu plus de 60 % des voix, contre environ 36 % pour Montréal. Houston, au Texas, est arrivé loin en troisième place avec à peine 3 % des votes.

Le président-fondateur de Fierté-Montréal, Éric Pineault, a reconnu qu'il espérait un autre résultat.

«Cependant, nous sommes extrêmement fier.ère.s de la candidature que nous avons présentée devant plus de 450 membres d’InterPride, faisant ainsi connaître davantage au monde entier les particularités et l’ouverture exceptionnelle d’une des villes les plus accueillantes envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre», a déclaré M. Pineault par communiqué.

De son côté, l'organisation Sydney Gay and Lesbian Mardi gras s'est réjouie de la nouvelle. «C'est une victoire majeure pour Sydney, l'Australie et la région de l'Asie-Pacifique. Amener le WorldPride en dessous (down under, une expression anglophone pour désigner l'Australie et la Nouvelle-Zélande) signifie que nous pourrons célébrer et mettre en lumière les défis auxquels fait face la communauté LGBTQ de la région», a commenté l'organisme sur sa page Facebook.