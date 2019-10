Un parc de quartier transformé en projet immobilier?

Des citoyens de L’Ancienne-Lorette se mobilisent pour la conservation d’un espace vert que la ville songe à vendre à des promoteurs immobiliers.

L’Ancienne-Lorette étudie en ce moment les options pour renflouer ses coffres grâce à de nouvelles sources de taxes foncières. Dans ce contexte, le parc de la Rigolade, fréquenté par les nombreux enfants du quartier, représente une source potentielle et intéressante de revenus pour la Ville.

Opposition en masse

Les résidents et les parents du quartier se sont mobilisés pour s’opposer au projet en masse.

«Il faut sauver l’espace pour nos enfants en ce moment, mais aussi ceux des 30 prochaines années», indique Benoit Daigle, citoyen et parent.

Pour sa part, François Labrecque souligne l’ironie de vendre un espace vert à l’heure où la société cherche à encourager les jeunes à être à l’extérieur, et non devant un écran. «Ça, c’est un espace qu’on veut conserver pour que nous enfants puissent justement courir, jouer et s’amuser!»

Une pétition s’opposant au projet a déjà recueilli 1800 signatures.

Charles Guérard, conseiller municipal du district, a indiqué qu’il existait d’autres solutions pour «bien gérer les finances de la ville».