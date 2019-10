Une saisie de drogue mène à la découverte d’une arche de Noé de l’enfer

Une opération policière dans de l’État du Michigan afin de saisir des drogues a plutôt mené une triste et surprenante découverte: une maison remplie d’animaux en piteux état.

Mis sur la piste par un témoin anonyme, les autorités se sont présentées à la résidence, située dans la ville d’Edwardsburgh. Ils y ont bien trouvé de la métamphétamine et procédé à l’arrestation de deux hommes de 32 ans, mais ont aussi découvert une scène incroyable alors qu’une centaine d’animaux s’y trouvaient.

«Il y avaient des chiens, des chevaux, un chevreuil et des poulets [...] Plusieurs se trouvaient dans la résidence, déféquaient à l’intérieur et ne sortaient pas», a expliqué le shérif Richard Benke.

L’odeur était telle et la maison dans un si piteux état qu'elle a été condamnée. Les bêtes ont été prises en charge par des agents de la faune et transportées dans divers endroits plus sécuritaires.

«C’est à la fois triste et frustrant. Les animaux comptent sur nous pour s’occuper d’eux. De les voir dans ces conditions terribles est totalement injuste», a raconté Ronald Butts, un des agents dépêchés sur place.

Selon le shérif, les deux hommes dont l’identité n’est pas connue seront accusés en lien avec la possession de drogues et pour maltraitance animale