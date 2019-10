La sorcière «Maléfique» détrône le «Joker» au sommet du box-office nord-américain

La sorcière «Maléfique» a dépossédé ce week-end le sinistre «Joker» de la première place d'un box-office nord-américain déjà passé à l'heure d'Halloween, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

«Maléfique: Le Pouvoir du Mal» a récolté pour sa sortie près de 37 millions de dollars de vendredi à dimanche dans les salles obscures des États-Unis et du Canada.

La célèbre sorcière de Disney, interprétée par Angelina Jolie, qui partage l'affiche avec Elle Fanning et Michelle Pfeiffer, est de retour cinq ans après le premier volet, dont le lancement avait été deux fois plus rentable.

Elle détrône un autre personnage déchiré entre le bien et le mal, le «Joker», et sa descente aux enfers portée à l'écran par un immense Joaquin Phoenix.

En tête deux semaines durant, le meilleur ennemi de Batman recule au deuxième rang malgré ses 29,2 millions de dollars de recettes du weekend.

Une autre nouveauté --et une autre suite-- complète le podium avec 26,8 millions de dollars: «Retour à Zombieland», mi-comédie, mi-film d'horreur sur un monde infesté de zombies auxquels s'attaque un casting riche en stars (Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg...).

Bien de saison également à l'approche d'Halloween (31 octobre), les nouvelles aventures de «La Famille Addams», version film d'animation cette fois, complètent avec 16,3 millions ce sombre quatuor, devant «Gemini Man» et ses 8,3 millions.

Ce film d'action avec Will Smith a été réalisé par Ang Lee, à qui l'on doit notamment «Le Secret de Brokeback Mountain» (2005) et «Tigre et Dragon» (2000).

Voici le reste du Top 10:

6. «Abominable»: 3,5 millions de dollars (53,9 millions en quatre semaines);

7. «Downton Abbey»: 3,1 millions (88,6 millions en cinq semaines);

8. «Judy»: 2,1 millions (19 millions en quatre semaines);

9. «Queens»: 2 millions (101,8 millions en six semaines);

10. «Ça: Chapitre 2»: 1,45 million (209,6 millions en sept semaines).