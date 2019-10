Les Canadiens ne sont pas couchés. En raison des six fuseaux horaires au pays, le dépouillement des votes s’étirera sur toute la soirée. Qui deviendra premier ministre ce soir?

«Dès 19h, on aura les résultats de Terre-Neuve soit sept sièges sur 338. Dès 19h30, l’émission spéciale sera diffusée aussi à TVA, là on aura les trois autres provinces de l’Atlantique et un peu plus tard, on aura une circonscription québécoise, soit Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à cause de son fuseau horaire. On aura un échantillon, une idée du Québec. La ministre libérale Diane Lebouthillier gardera-t-elle son siège ou est-ce que le Bloc fait une première percée? On va avoir une idée du Québec. Puis, à 21h30, c’est l’avalanche des comtés: le Québec, l’Ontario, l’Alberta, 263 comtés qui arrivent BANG! Passé 22h, il manque encore 43 circonscriptions, dont 42 sièges en Colombie-Britannique. Ça sera une longue soirée», affirme Mario Dumont.

