Malgré les distances, le scrutin se déroule rondement dans l’Est-du-Québec

Près de 345 000 électeurs sont appelés aux urnes dans les cinq circonscriptions de l'Est-du-Québec lundi.

Dès l'ouverture d'un bureau de scrutin dans le secteur Ste-Pie X à Rimouski, les électeurs se présentaient en grand nombre et le délai d’attente était très court.

La plupart des électeurs rencontrés par TVA Nouvelles avaient fait leur choix avant de se rendre dans les bureaux de vote.

«Le choix se fait vite quand on est déjà décidé», lance une électrice à la sortie du bureau de vote.

D’autres personnes ont fait leur choix en fonction des enjeux régionaux.

«Il faut penser à ce que ces gens-là vont faire de bon pour notre région», explique une citoyenne.

Le taux de participation pour le vote par anticipation varie entre 12,6% et 20,3% dans l’Est-du-Québec.

Défi logistique

L’organisation du scrutin est un défi pour Élections Canada dans les régions, notamment avec les distances que représentent un aussi vaste territoire.

«Les distances, c’est un défi. On va desservir jusqu’à Saint-Just-du-Lac, Pakington. On a les distances et le retour du matériel après le scrutin. La formation de la main-d’œuvre est aussi un défi», explique Bertin Barette, directeur de scrutin dans la circonscription de Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques.

Les locaux sont parfois difficiles à trouver dans certaines petites localités. Les bureaux de scrutins doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et disposer d’un nombre suffisant de stationnements.