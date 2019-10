Maxime Bernier perd en Beauce

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a perdu son pari en échouant à conserver son siège en Beauce.

Vers 23 h 20, le leader des populaires obtenait 28,5 % du vote, contre tout près de 39 % pour le conservateur Richard Lehoux, qui a remporté la course haut la main.

Pour sa part, le second Maxime Bernier en lice, qui se présentait pour le Parti rhinocéros, n'est pas parvenu à brouiller les cartes, lui qui a dû se contenter d'à peine 1,9 % des voix.

Lors des dernières semaines, le chef des populaires a consacré une grande partie de son temps de campagne à arpenter sa circonscription pour y rencontrer les électeurs.

Sa défaite fait en sorte que le Parti populaire du Canada est balayé à la grandeur du pays et ne sera aucunement représenté aux Communes.

«Défendre les intérêts des Beaucerons et les valeurs beauceronnes a été pour moi un privilège», a commenté Maxime Bernier en concédant la victoire en conférence de presse.

M. Bernier a souligné le courage et l'engagement de ses candidats partout au pays, qui ont fait face à «des attaques honteuses de nos opposants», selon lui.

Le chef a ajouté qu'il continuera à travailler pour sa formation politique. «Nous sommes le parti qui grandit le plus vite dans l'histoire canadienne et nous allons continuer à grandir dans les prochains mois et années [...].Nous serons plus fort la prochaine fois. Ce n'est qu'un début pour le Parti populaire», a déclaré M. Bernier devant ses militants.

Candidat à la chefferie du Parti conservateur, Maxime Bernier avait été battu de justesse par Andrew Scheer, en mai 2017, après 13 tours de scrutin pour départager les différents candidats. Un an plus tard, en mai 2018, il créait son Parti populaire du Canada

Maxime Bernier avait été élu pour la première fois en Beauce en 2006, sous la bannière du Parti conservateur, en obtenant deux votes sur trois (67 %). Depuis, il avait été réélu sans discontinuer, toujours avec plus de 50 % des votes.