Peut-on acheter une maison malgré un mauvais crédit?

Un mauvais crédit peut mettre sur la glace votre rêve d’acheter une maison. Heureusement, il existe des solutions. Voici cinq astuces qui pourraient vous permettre d’acheter une maison malgré un dossier de crédit mal en point.

1. Soumettre votre dossier à plusieurs banques

Bien que leurs critères soient semblables, les banques ne partagent pas exactement les mêmes critères d’acceptation. Si votre dossier est à un cheveu d’être accepté par la banque A, peut-être le sera-t-il par la banque B. Un courtier hypothécaire pourra vous aider à présenter votre dossier à plusieurs prêteurs, puis à dénicher la meilleure offre.

2. Améliorer votre crédit

Pour être en mesure d’améliorer votre crédit, vous devez d’abord connaître votre pointage de crédit. Ce pointage peut osciller entre 300 et 900. Les deux agences qui vous permettront de le connaître sont Équifax et TransUnion. Ce service vous coûtera plus ou moins 25 $.

Vous obtiendrez un prêt hypothécaire si votre score est minimalement de 650 et idéalement au-dessus de 700. Pour faire grimper votre score, il faut : payer vos soldes à temps, ne pas surutiliser votre crédit disponible, éviter les demandes de crédit inutiles et varier vos emprunts. Aussi, vous mettrez plus de chances de votre côté en conservant un long historique de crédit.

3. Faire appel à un prêteur privé

Les taux d’intérêt des prêteurs privés sont bien supérieurs à ceux des banques. On parle de taux qui oscillent entre 10 % et 18 %, comparativement à 3 % à 5 % actuellement pour les banques.

Toutefois, il s’agit d’une méthode facile et plus rapide pour financer une maison, puisque les prêteurs privés sont plus flexibles dans leurs critères d’acceptation.

L’idéal est d’employer cette stratégie temporairement. Par exemple, vous pourriez financer votre maison avec un prêt privé la première année, le temps de redresser votre dossier de crédit, pour ensuite transférer votre hypothèque à une banque conventionnelle.

4. Emprunter d’un proche

L’avantage d’emprunter de l’argent à un proche est que cet emprunt est normalement soumis à un taux d’intérêt moindre que ceux des prêteurs privés. Aussi, c’est une manière pour votre proche de vous aider tout en faisant fructifier son argent. L’astuce est de viser un partenariat de type « gagnant-gagnant ». Il n’est pas recommandé d’opter pour un prêt à 0 %. Pour celui qui avance les fonds, le mieux est soit de donner de l’argent (faire un don d’équité), soit de le prêter à un taux raisonnable.

5. Utiliser la location-achat

La location-achat permet au futur acheteur d’une maison d’obtenir le droit de la louer quelque temps avant d’en devenir officiellement propriétaire. Ce type d’entente est scellé par un contrat qui détermine la période de location (normalement 1 à 3 ans), le loyer, le dépôt de garantie (entre 5 % et 10 % de la valeur de la propriété), ainsi que le montant auquel sera vendue la propriété au terme de l’entente.

Conseils

Pour éviter les surprises et les déceptions, il est important d’obtenir une préapprobation hypothécaire avant de visiter des maisons et de déposer des offres d’achat.

Emprunter de l’argent à 0 % d’intérêt de vos proches peut être tentant. Toutefois, évitez de ne rien donner en retour, même si l’argent est prêté par votre mère. D’une part, un taux d’intérêt vous encouragera à rembourser dans les délais convenus. D’une autre, il encouragera votre proche à éventuellement vous prêter à nouveau de l’argent si vous en avez besoin.

Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.