Soirée électorale à TVA et à LCN: Pierre Bruneau se prépare à un marathon

Pierre Bruneau ne compte plus les soirées électorales qu’il a animées depuis le milieu des années 1980, lui qui, lundi, pilotera avec son équipe de TVA Nouvelles un véritable marathon, probablement jusqu’au petit matin.

«Avec tous les gouvernements minoritaires qu’on a eus ces dernières années, tant à Ottawa qu’à Québec, ça a fait plus de soirées électorales à présenter», a-t-il dit.

Au moment de s’entretenir avec lui, vendredi, le populaire chef d’antenne se préparait à toutes les éventualités, mais anticipait une soirée toute en émotion en raison des nombreux enjeux qui ont teinté la campagne électorale et des changements annoncés par les sondages dans la composition de la Chambre des communes, à Ottawa.

«On laisse toujours place à la surprise, place aux imprévus, a-t-il indiqué en entrevue avec l’Agence QMI. L’important, c’est de donner des résultats clairs, avec des tableaux, de suivre les batailles au Québec et de parler des enjeux locaux comme nationaux, car il faut comprendre les lendemains du scrutin.»

Pierre Bruneau et son équipe, à l’instar de bien des Québécois, risquent d’avoir une longue soirée devant eux, lundi.

«Si c’est minoritaire ou que les résultats sont serrés, il va falloir veiller tard», a-t-il dit, parlant d’une «soirée excitante» qui se mettra en branle sur le coup de 18 h 30 à LCN et sur les plateformes numériques, et à compter de 19 h 30 à TVA.

Ce qui rend l’exercice particulièrement exaltant, selon Pierre Bruneau, c’est le fait que plusieurs luttes à trois et même à quatre se dessinent dans certaines circonscriptions de la Belle Province.

«Alors, oui, il y a des tendances qui sortent avec les sondages, mais la réalité pourrait être tout autre avec ces luttes à plusieurs candidats. Tout ça fait en sorte qu’on se prépare, mais il faut aussi être prêts aux imprévus», a indiqué celui qui a également piloté le «Face-à-face 2019».

Pour l’appuyer, Pierre Bruneau sera entouré sur son plateau par ses collaborateurs Mario Dumont, Paul Larocque, Emmanuelle Latraverse, Jean-Marc Léger et Dimitri Soudas.

Une cinquantaine d’électeurs en studio

TVA Nouvelles dépêchera de plus des journalistes dans les rassemblements partisans des partis fédéraux, en plus d’accueillir en studio, une première, une cinquantaine de citoyens politisés et adeptes de l’émission «La Joute». Le journaliste Pierre-Olivier Zappa s’entretiendra avec ces gens provenant des quatre coins du Québec.

La soirée électorale de TVA et LCN sera par ailleurs disponible sur les sites tvanouvelles.ca, journaldemontreal.com, journaldequebec.com, ainsi qu’à QUB radio.