Steven Guilbeault fait son entrée aux Communes

Le militant environnementaliste et cofondateur d'Équiterre Steven Guilbeault est parvenu à remporter la victoire dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie, à Montréal.

Le candidat libéral a obtenu 43,7 % des voix, loin devant ses adversaires Michel Duchesne, du Bloc québécois (24,3 %) et Nimâ Machouf (23 %), la conjointe de l'ancien député solidaire Amir Khadir, qui se présentait pour le NPD.

«Je vais travailler pour faire avancer les causes qui me tiennent à coeur, l'environnement, les changements climatiques, les causes sociales», s'est exclamé M. Guilbeault à l'annonce de sa victoire.

M. Guilbeault a rapidement été interpellé sur la question du projet d'oléoduc TransMountain. «Le projet est acheté, on ne va pas réécrire l'histoire», a-t-il laissé tomber, avant d'évoquer les politiques environnementales des libéraux, comme la taxe carbone et les investissements des changements climatiques. «C'est-ce genre de changements-là qu'on va continuer à apporter au Québec cet au Canada», a-t-il poursuivi

Fief de l'ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe, Laurier–Sainte-Marie était détenue depuis 2011 par la néodémocrate Hélène Laverdière, qui a toutefois décidé de tirer sa révérence pour l'élection de 2019.