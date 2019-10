Ce que vous n'avez pas vu de la soirée électorale

Vous avez été plus d’un million de téléspectateurs à suivre l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire en compagnie de Pierre Bruneau et de son équipe lundi soir. Derrière les caméras, ce sont des dizaines d’artisans qui ont contribué à la mise en œuvre de cet important défi télévisuel.

TVANouvelles.ca vous propose de vous mettre dans la peau d’un travailleur de l’information et de vous transporter dans les coulisses de la soirée électorale. Car si l’effervescence était palpable sur les plateaux, elle l’était tout autant derrière les caméras.

À l’occasion de ce rendez-vous politique incontournable, TVA a ouvert ses portes à une cinquantaine d’amateurs de l’émission «La Joute», qui ont été invités à visionner la soirée électorale dans nos studios, en compagnie du journaliste Pierre-Olivier Zappa. Ils ont également eu l’occasion de rencontrer plusieurs personnalités du réseau, y compris Pierre Bruneau, Paul Larocque, Mario Dumont et Emmanuelle Latraverse, quelques heures avant leur entrée en ondes.

On vous donne un aperçu de leur soirée et on vous amène au cœur de la régie, le centre névralgique qui relie Pierre Bruneau aux journalistes sur le terrain et au reste de la salle des nouvelles.

Voyez dans la vidéo ci-dessus l’envers du décor de la soirée électorale.