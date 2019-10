Au lendemain de l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire, Thomas Mulcair est convaincu que les libéraux iront à fond de train pour une contestation de la loi 21 sur la laïcité de l’État.

Selon l’analyste de «La Joute», la stratégie a été payante pour le parti de Justin Trudeau sur le plan national lors de la dernière campagne.

«Ce sont des sièges dont ils ont besoin dans le reste du Canada, a souligné Thomas Mulcair. Ils avaient dit que c’était leur stratégie ici au Québec. Regardez-les bien aller.»

Toutefois, Jonathan Trudeau doute que le gouvernement fédéral puisse intervenir dans un avenir rapproché.

«Justin Trudeau a toujours dit vouloir attendre jusqu’au moment où ce sera potentiellement rendu à la Cour suprême. On connaît les délais de notre système de justice. Est-ce que ça va prendre un an ? Deux ans ? Est-ce qu’on sera encore dans ce questionnement-là à la prochaine élection ? Ça se peut.»

Pas d'élections avant 24 mois

D’un côté, Justin Trudeau a dit avoir entendu le message qui lui a été lancé. Andrew Scheer s’est vanté d’avoir gagné plus de sièges et plus de votes. Jagmeet Singh dansait littéralement devant ses partisans après avoir perdu 15 des 16 sièges du NPD au Québec. Elizabeth May a parlé d’une victoire histoire après être passée de deux à trois députés.

«J’ai dit à la blague que tout le monde avait gagné, mais à les voir aller, c’était vraiment quelque chose, a dit Thomas Mulcair. C’était hallucinant de les voir tous aller.»

Selon l’analyste, le gouvernement tiendra au moins 24 mois pour une raison bien simple. La majorité des élus sont entrés à la Chambre des communes lors de l’élection de 2015 et cela prend six ans en poste pour obtenir sa pension au fédéral.

«Je déteste être cynique comme ça, mais c’est une considération», a-t-il dit.

Jonathan Trudeau ne partage pas cet avis. Si cet élément peut être un facteur, il doute que tout se jouera là-dessus.

«Je ne pense pas que ce sera central. D’autres éléments vont favoriser le maintien de ce gouvernement», a-t-il ajouté.

Voyez l’extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.