Jody Wilson-Raybould retourne aux Communes

L'ancienne ministre de la Justice et Procureure générale du Canada au coeur du scandale SNC-Lavalin, Judy Wilson-Raybould, est parvenue à se faire élire comme indépendante dans Vancouver Granville, en Colombie-Britannique.

Il aura fallu atteindre au-delà de 00h30, mais Jody Wilson-Raybould a finalement été crédité de 30,7% des voix exprimées, contre 26,3% pour le libéral Taleeb Noormohamed et 22,3% pour le conservateur Zach Segal.

Expulsée par le Parti libéral le 2 avril dernier en compagnie de l'ex-président du Conseil du Trésor, Jane Philpott, Mme Wilson-Raybould avait choisi le mois suivant de se présenter comme indépendante, après avoir été courtisée par les verts.

Pour sa part, sa comparse Jane Philpott, qui avait été expulsée en même temps que Jody Wilson-Raybould, n'a pas eu autant de chance dans Markham-Stouffville, finissant loin au troisième rang derrière les libéraux et les conservateurs.

Le témoignage explosif de Jody Wilson-Raybould avait porté ombrage à Justin Trudeau et son équipe. Selon son récit, l'entourage du premier ministre sortant avait fait pression sur elle pour qu'elle intervienne afin d'éviter un procès à la firme d'ingénierie québécoise SNC-Lavalin, accusée de fraude et corruption en Lybie. En cas de condamnation, celle-ci ne pourrait plus obtenir de contrats du gouvernement fédéral pendant 10 ans.

Jody Wilson-Raybould avait été élue pour la première fois sous la bannière libérale en 2015, avec 44% de l'appui populaire.