La bloquiste Marilène Gill réélue à Manicouagan

C'est avec une confortable avance que la députée bloquiste Marilène Gill a été réélue dans la circonscription de Manicouagan sur la Côte-Nord.

Elle a affirmé qu'avec une forte présence du Bloc québécois à Ottawa au cours du prochain mandat, sa légitimité est décuplée.

«C'est une victoire multiple. Les gens ont apprécié le travail des dernières années. Ils veulent me donner un autre mandat pour que je le poursuive. En même temps, le Bloc québécois a fait ses travaux, on a un chef que les gens ont apprécié», a affirmé Marilène Gill.

Le Conservateur François Corriveau est déçu et amer de cette défaite. Il espérait que la région vote pour un parti qui prétendait au pouvoir et non l'opposition. Il reprendra son poste de directeur général de la Ville de Baie-Comeau dès lundi prochain.

Le candidat libéral, Dave Savard, a trouvé la campagne difficile mais avoue en être sorti grandi. Selon lui, la performance du chef Justin Trudeau a pu l'aider à recueillir des votes dans le comté.