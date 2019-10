Le conservateur Pierre Paul-Hus conserve son siège

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a conservé son siège dans Charlesbourg–Haute-Saint-Charles avec 38.1% des voix.

Au terme d’un premier mandat à Ottawa, l’homme d’affaires et ancien militaire a vu son écrasante majorité de plus de 10 000 voix, obtenue en 2015, fondre quelque peu.

Le bloquiste Alain D’Eer s'est maintenu au deuxième rang avec environ 27% des voix, suivi du libéral René-Paul Coly.

Visiblement nerveux, le gagnant ne semblait pas trop inquiet avant le dépouillement.

Une fois son siège confirmé, l’élu a d’abord salué le noyau de députés régionaux réélus pour sa formation.

Il a rapidement exprimé sa déception devant la courte victoire des libéraux de Justin Trudeau.

«Pour l’instant, ce qui me concerne le plus, c’est d’avoir Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. Ça me dérange énormément. On va être une opposition très forte», a-t-il promis.

«On va s’assurer qu’il arrête ses dépenses outrancières. Dans un an et demi, deux ans, on ne sait pas quand, on va être prêts et on va l’avoir.»