Le Palmarès des écoles du «Journal» de retour le samedi 26 octobre avec une nouveauté

Le très attendu Palmarès des écoles du «Journal de Montréal» et du «Journal de Québec» sera de retour le samedi 26 octobre, mais fera place cette année à une nouveauté.

En plus de proposer un classement de 463 écoles secondaires privées et publiques, le palmarès réalisé par l’Institut Fraser offrira désormais un classement distinct des écoles comptant plus de 30 % d’élèves en difficulté.

Cette innovation permettra de mettre en valeur des établissements qui, généralement, ne sélectionnent pas leurs élèves, tout en parvenant à obtenir des performances surprenantes.

«Nous sommes très fiers d’innover en offrant aux parents ce nouveau classement des écoles ayant une forte proportion d'élèves en difficulté. Ce dernier permettra de découvrir les petits miracles quotidiens que réussissent à réaliser certains établissements», a déclaré le responsable du projet et rédacteur en chef du «Journal de Québec», Sébastien Ménard.

«Encore une fois cette année, notre palmarès constitue une base de données incontournable sur la performance de notre réseau scolaire, ajoute-t-il. C’est un rendez-vous très attendu par des milliers de lecteurs, partout au Québec.»

Données détaillées

Publié depuis plus de 10 ans, le Palmarès des écoles du «Journal» sera offert samedi dans un cahier spécial de 36 pages, inséré dans «Le Journal de Montréal» et dans «Le Journal de Québec». On y retrouvera des données détaillées sur chacune des écoles évaluées.

«Le Palmarès montre que l’amélioration de la performance académique est possible dans n’importe quelle école secondaire du Québec, qu’elle soit publique ou privée, et qu’elle accueille ou non un fort pourcentage d’élèves ayant des diagnostics de troubles d’apprentissage», estime Yanick Labrie, chercheur associé à l’Institut Fraser.

«Les parents doivent pouvoir miser sur un outil objectif et fiable pour comparer l’historique de la performance académique des écoles de leur communauté, ajoute-t-il. Le Palmarès des écoles secondaires est le seul outil qui permet de faire cet exercice comparatif essentiel au Québec.»