Le système de protection de la jeunesse est «malade» et «désuet»

La présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a donné le ton en qualifiant de «malade» et de «désuet» notre système de protection de la jeunesse.

Au premier jour des audiences, Régine Laurent a affirmé que cette situation était désolante et qu’on a failli à notre principale responsabilité de protéger les enfants les plus vulnérables.

S’adressant à la petite fille martyre de Granby décédée tragiquement en avril dernier, la présidente est devenue particulièrement émotive.

Selon elle, il s’agissait d’un véritable électrochoc pour la société. Elle lui a même donné un prénom d’origine haïtienne, Tilili.

«On va retourner toutes les pierres du système pour rattraper ce qu’on a échappé», a assuré Mme Laurent.

Les premiers témoins de la commission ont été entendus lundi. Il s’agit de membres d’un groupe de jeunes qui ont été placés sous la projection du département de la jeunesse.

Il y a eu des récits plus heureux, mais surtout des histoires dures. Certains ont parlé de maltraitance, d’abus sexuels et physiques.

Les membres du groupe ont proposé des pistes de solution à la commission, notamment d’écouter les jeunes.

«À 11 ans, je peux vous dire que j’étais en parfaite conscience que je devais être avec mon frère et ma sœur. On aurait dû m’écouter, m’appeler par mon prénom et non pas mon numéro de dossier», a affirmé Marcelle Partouche Gutierez demandant à ce que le système soit moins rigide.

Les audiences se tiendront à Montréal, Québec et Sept-Îles. Une commission itinérante suivra plus tard.

Les personnes souhaitant déposer un mémoire peuvent le faire jusqu’au 12 décembre.