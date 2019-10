Percée historique du Parti vert dans l’Atlantique

Le Parti vert a obtenu trois sièges à la chambre des Communes, soit deux qu’il détenait déjà en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, ainsi qu'un autre à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

La cheffe des verts, Elizabeth May, a une fois de plus obtenu la faveur des électeurs de Saanich-Gulf Islands, lundi soir. Les électeurs de la circonscription britanno-colombienne ont offert, dans une proportion de 48,8 %, leur soutien à Mme May, qui a devancé de loin ses adversaires du Parti conservateur (20,4 %), du Parti libéral (16,8 %) et du NPD (12,7 %), à 4 h mardi matin.

Dans son discours de fin de soirée, Mme May s’est réjouie que le Parti vert ait obtenu les meilleurs résultats électoraux de l'histoire du Parti vert du Canada.

«Nous ne sommes pas déçus, a-t-elle déclaré. Un gouvernement minoritaire c’est mieux qu’un gouvernement majoritaire».

Après avoir félicité Justin Trudeau ainsi qu’Andrew Scheer pour leurs résultats, Elizabeth May a souligné le travail accompli par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui, selon elle, est l’un des vrais vainqueurs de ces élections en raison des importants gains obtenus par le parti au Québec.

Elizabeth May avait fait son entrée aux Communes au 2011, devenant la première représentante des verts à pouvoir faire entendre sa voix au Parlement.

Un autre élu vert, Paul Manly, avait fait son entrée aux Communes lors d'une élection partielle en mai 2019. Il a été réélu lundi soir.