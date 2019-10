«Quelle soirée incroyable», s'exclame Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau est apparu rayonnant au terme de la soirée électorale, même s'il a perdu sa majorité.

«Quelle soirée incroyable», a lancé d'entrée de jeu le chef libéral, sous les applaudissements de ses militants.

«Je vous donne ma parole. On va continuer ce qu'on a commencé, parce que les libéraux savent qu'il est toujours possible de faire mieux», a-t-il ajouté un peu plus tard.

M. Trudeau a joué la carte de l'unité, tendant la main aux Québécois et aux citoyens des Prairies. «Pour ceux qui n'ont pas voté pour nous, sachez que nous allons travailler tous les jours pour vous. Nous allons gouverner pour tout le monde. Notre équipe va se battre pour tous les Canadiens», a-t-il lancé.

«Mes chers Québécois, j'ai entendu votre message ce soir. Vous voulez continuer à avancer avec nous, mais vous voulez que la voix du Québec porte encore plus à Ottawa», a aussi analysé le chef libéral, en promettant de porter les préoccupations du Québec à Ottawa. Les libéraux ont perdu de nombreux sièges au Québec, au profit du Bloc québécois.

«Les Canadiens en Alberta et en Saskatchewan, vous êtes une part essentielle de ce pays», a ajouté M. Trudeau, qui n'a pas fait élire un seul député dans ces deux provinces pétrolifères qui sont à couteaux tirés avec les libéraux.

Le premier ministre a rappelé certaines de ses promesses phares, notamment de lutter contre les changements climatiques, lui qui estime avoir reçu un «mandat clair» pour aller de l'avant avec son programme électoral dans le cadre de son second mandat.