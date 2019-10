Scheer évoque une «mise en garde» à Trudeau

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, estime que le gouvernement minoritaire offert par les Canadiens aux libéraux constitue une «mise en garde» pour Justin Trudeau.

«Souvenez-vous du soir d'octobre 2015. On prédisait que Justin Trudeau allait gouverner le pays pendant des années. Personne ne nous donnait la moindre chance. Mais, ce soir, nous avons mis en garde Justin Trudeau. Son leadership est endommagé et son temps au gouvernement va bientôt prendre fin», a avancé M. Scheer dans son discours clôturant la soirée électorale, qui s'est tenu pratiquement au même moment que celui du chef libéral.

«Quand ce moment viendra, les conservateurs seront près et nous allons gagner», a-t-il poursuivi.

Le chef conservateur a pris soin de s'adresser directement aux Québécois. «Je tiens à m'adresser à la nation québécoise. Nous allons continuer à travailler pour vous. Les valeurs conservatrices sont des valeurs québécoises et les valeurs québécoises sont des valeurs conservatrices», estime Andrew Scheer, qui a énuméré «la liberté d'expression, un État moins imposant et reconnaître qu'un dollar dépensé par celui qui l'a gagné est mieux dépensé que par le gouvernement qui l'a taxé».

M. Scheer a aussi évoqué son prédécesseur, Stephen Harper, rappelant qu'il avait d'abord dirigé un gouvernement minoritaire, avant de pouvoir obtenir une majorité. «C'est ainsi que ça commence. C'est la première étape. Nous retournons maintenant à Ottawa avec une plus grosse équipe et plus d'appuis d'un océan à l'autre», a-t-il affirmé, jugeant que les conservateurs forment «le gouvernement en attente».

«Notre histoire ne fait que commencer, mais rappelons-nous de ce sentiment, de s'approcher de la victoire pour échouer si près du but, et servons nous en pour redoubler d'efforts, parce que notre travail ne fait que commencer. Les Canadiens comptent sur nous», a aussi affirmé M. Scheer, sous les applaudissements de ses militants.