Un accueil favorable à l'Espace Centro à Sherbrooke

Les commerçants du centre-ville de Sherbrooke réservent un accueil favorable au projet Espace Centro annoncé lundi par la Ville.

Leur principale inquiétude réside toutefois autour du fait qu'à compter du mois prochain, le stationnement à étages de la rue Dépôt sera démoli.

La phase 1 du projet doit se mettre en branle en novembre avec la démolition de deux immeubles, l'ancien Hôtel Wellington et celui abritant le Studio Sexe.

Le stationnement à étages de la rue Dépôt situé à l'arrière, sera lui aussi rasé.

Incommodés ces dernières semaines par des travaux sur la rue Wellington nord, cette perte d'espaces de stationnement, côté sud, n'est pas le scénario souhaité, à l'approche de la période des fêtes.

La Ville se dit prête à des compromis pour en limiter les impacts.

Elle pourrait implanter un stationnement temporaire adjacent au Maxi et à la succursale de la SAQ sur le Boulevard des Grandes-Fourches avec un service de navette. Cette option devra toutefois être discutée entre élus.

Les commerçants sont heureux de l'entendre et souhaitent qu'en raison des inconvénients, la gratuité continue de s'appliquer pour les utilisateurs.

Une fois le stationnement étagé reconstruit, deux tours à bureaux et logements de dix et six étages y seront construits; ces bâtiments seront reliés par un espace public.

La réalisation de ces travaux pourrait prendre deux ans.