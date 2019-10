Un enseignant arrêté dans un hôtel par les crimes majeurs

La Commission scolaire des Chênes de Drummondville tient à se faire rassurante concernant l’arrestation d’un enseignant dans une de ses écoles secondaires.

Le suspect aurait été épinglé au début octobre par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de Boucherville en collaboration avec la Division des enquêtes sur la cybercriminalité et l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP).

La commission scolaire informe qu’elle a relevé le suspect de ses fonctions. «L’individu était à l'emploi de la commission scolaire depuis plusieurs années. Comme elle le fait pour toute personne travaillant en ses murs, la commission scolaire avait procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires. Il n’en possédait aucun», a-t-elle écrit dans un communiqué.

Neuf arrestations dans un hôtel

Neuf hommes ont été arrêtés le 2 et 3 octobre dans un hôtel de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, dans le cadre d’une opération en matière de lutte au proxénétisme.

L’opération policière visait «spécifiquement des clients tentant d’acheter les services sexuels de personnes de moins de 18 ans», avait fait savoir la Sûreté du Québec.

Les neuf hommes arrêtés ont 29 à 51 ans. Parmi eux figure William Osadchuk, 35 ans, de Saint-Pie. Osadchuk a comparu le 3 octobre au palais de justice de Drummondville et devait répondre à des accusations de leurre et d’obtention de services sexuels moyennant rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans. Les autres accusés devaient aussi répondre à des accusations similaires.

La Commission scolaire des Chênes soutient qu’elle a tout mis «en œuvre pour assurer à toutes et tous un environnement sain et sécuritaire». Elle n’émettra cependant aucun autre commentaire et laissera les procédures judiciaires suivre leur cours, a-t-elle ajouté.