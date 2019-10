Andrée Watters prend une pause de la scène

Andrée Watters a, depuis peu, choisi de délaisser la chanson et se consacre à ses fonctions d’agente de spectacle de son amoureux, Sylvain Cossette, qui poursuit sa tournée «80’s».

«Pour l’instant, je prends une pause au niveau de la tournée. Je travaille maintenant exclusivement derrière le rideau, et j’adore ça. Il n’est pas dit que je ne reviendrai pas sur scène un jour, mais ça m’appelait de travailler dans les coulisses. J’aime le service à la clientèle, je connais bien mon "show-business", et je produis des "shows" depuis des années», a raconté la femme d’affaires, qui, depuis une dizaine d’années, offrait le spectacle «Girls Just Wanna Have Fun» avec des copines chanteuses, dont Élizabeth Blouin-Brathwaite. Ce projet a officiellement pris fin cet automne.

«Je vais avoir 37 ans cette année, ça fait 17 ans que je vis de la tournée; la femme en moi a besoin de se poser. Je suis contente d’avoir mes étés, de profiter de mon chum, de mon chien, de mon chalet», a ajouté Andrée, qui accompagnait son homme au Premier Gala de l’ADISQ, mercredi.