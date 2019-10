Céline Dion a retrouvé la forme, confirme la critique américaine

Une semaine après avoir connu un retour sur scène en dents de scie à Ottawa, tout semble être rentré dans l’ordre pour Céline Dion. La critique américaine a encensé ses trois premiers concerts aux États-Unis, allant même jusqu’à parler d’une «classe de maître en performance vocale».

Billboard a applaudi l’arrêt du Courage World Tour au Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, vendredi dernier. Selon la publication, les prouesses vocales de Céline Dion ont «ébloui la foule». «Personne n’aurait pu s’imaginer que l’interprète de 51 ans avait récemment été contrainte au repos en raison d’un virus à la gorge. Sa voix était fantastique», a commenté la journaliste avant d’ajouter : «Elle a rappelé à tout le monde pourquoi elle demeure l’une des plus grandes stars du monde en offrant un concert percutant et engageant.»

L’hebdomadaire alternatif Cleveland Scene a rapporté que Céline Dion avait livré une performance «à tout casser». «Sa voix était aussi puissante qu’au cœur des années 1990», a écrit la reporter, qui affirme n’avoir décelé aucune trace de lip-sync parce que Céline Dion s’amusait à «varier son interprétation».

Dans une ligue à part

Le passage de l’étoile au KFC Yum Center de Louisville, en Ohio, a également reçu une pluie d’éloges. «Dion a tout d’une anomalie dans l’industrie musicale moderne, où l’auto-tune est souvent utilisé pour dissimuler les lacunes vocales d’un artiste, a écrit Courier Journal. Mais Dion est dans une ligue à part. Durant toute la soirée, sa voix était d’une précision chirurgicale.»

Même choses du côté du Columbus Dispatch, qui s’est servi des termes «vibrant» et «connecté» pour qualifier son spectacle de dimanche au Schottenstein Center. «Elle n’a montré aucun signe d’essoufflement vocal», a précisé le quotidien.

«Dion ne sera peut-être pas reconnue comme une auteure-compositrice de légende ou quelqu’un qui repoussait les limites artistiques, mais ça importe peu. Sa voix irréprochable lui garantit une place dans l’histoire. Et parmi les divas des années 1990 encore actives, elle demeure intouchable. Son instrument est dans une forme impeccable.»

Craintes dissipées

Ces critiques viendront sans doute rassurer les fans de Céline Dion qui s’inquiétaient après l’avoir entendue fausser et partager son malaise au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 15 octobre.

La santé vocale de Céline Dion défraie également la chronique en France. Invité au talk-show Touche pas à mon poste sur C8 lundi soir, Jean Abitbol, un ORL affirmant avoir déjà traité la star, a indiqué qu’elle avait «une hygiène de vie d’exception» et qu’elle allait retrouver sa voix. «Elle va encore nous étonner. Elle sait parfaitement driver sa voix», a ajouté le spécialiste en ondes.

Des différences

C’est un spectacle légèrement différent que Céline Dion offre aux États-Unis. Elle conserve une seule chanson en français : Tous les blues sont écrits pour toi. Elle remplace les autres par That’s The Way It Is, If You Asked Me To, Love Can Move Mountains, The Prayer (un duo avec Andrea Bocelli qu’elle chante seule), To Love You More et The Reason. Elle termine le concert en reprenant Imagine de John Lennon.

Céline Dion est attendue au Centre Bell de Montréal les 18, 19, 21 et 22 novembre, puis les 18 et 19 février 2020.