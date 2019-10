Costco maintenant deuxième détaillant au pays

Costco est maintenant le 2e détaillant le plus important au pays, tout juste devant Walmart, mais toujours derrière Loblaw (Provigo, Maxi et Pharmaprix).

«Avec leurs sections de produits d’épicerie qui prend de plus en plus de place, le modèle Costco réussit à séduire de nouveaux clients tous les jours», soutient l’analyste de la firme Kandar, Amar Singh.

Au cours de la dernière année, Costco s’est hissé devant un autre géant américain du commerce au détail, Walmart, pour devenir le 2e plus important détaillant au pays. Sobeys (IGA) et Metro sont les autres principaux détaillants qui complètent le «top 5» au pays.

Costco, qui compte 100 magasins, a réalisé des ventes de 27 milliards $ CA l’an dernier au Canada, comparativement à plus de 46 milliards $ pour Loblaw et ses 2400 magasins associés répartis sous différentes bannières, comme Pharmaprix, Provigo, Maxi, L’Intermarché, No Frills, Real Canadian SuperStore, Joe Fresh, etc.

Selon l’analyste de Kandar, le modèle Costco continue de plaire aux consommateurs québécois et canadiens parce que les prix et les produits sont bons (dont la marque maison Kirkland), et que le détaillant offre une véritable expérience de magasinage.

La chasse aux trésors

«On appelle cela la chasse aux trésors. Les clients de Costco reviennent chaque fois dans les magasins pour trouver des aubaines uniques. C’est ce qui les attire et c’est ce que Costco veut : ils veulent que les clients entrent dans les entrepôts», précise M. Singh.

L’«ADN» des consommateurs canadiens étant de rechercher des aubaines de qualité, Costco semble bien remplir son rôle alors que le détaillant vend plus de 10 millions de cartes de membres à ses clients chaque année.

«Le modèle d’affaires de Costco repose essentiellement sur la vente de cartes de membres. Ce qui lui permet d’offrir des prix très bas à l’année», note l’analyste de Kandar.

Les produits frais et l’essence à marges presque nulles garantissent un achalandage élevé et constant dans les magasins, permettant des ventes d’environ 1200 $ US le pied carré (environ le double des compétiteurs).

L’analyste croit que la marque Costco continuera de grandir alors que le détaillant ouvrira des magasins selon la demande.