En ces temps difficiles où le pays est politiquement divisé, le premier ministre du Québec François Legault demande à Justin Trudeau de maintenir l’unité canadienne.

«C’est une importante responsabilité du premier ministre canadien de garder le Canada uni, et de s’assurer que les premiers ministres provinciaux soient contents», a-t-il lancé mercredi avant la période de questions.

M. Legault a déjà été souverainiste, mais il se dit maintenant fier d’être canadien. Il a remarqué que les résultats électoraux témoignent d’importantes lignes de fractures. «C’est bleu profond à l’Ouest, et rouge et bleu pâle à l’est», a-t-il souligné.

Le politicien nationaliste a toutefois une recette tout indiquée qu’il propose à au premier ministre du Canada : plus d’autonomie provinciale. «Les résultats démontrent qu’il existe d’énormes différences entre les provinces, dans leurs priorités et leurs orientations. Je pense que le meilleur geste que Justin Trudeau peut poser, c’est d’offrir plus d’autonomie à chacune des provinces», a-t-il souligné.

«Les provinces veulent plus d’autonomie. Avant on disait ça pour le Québec, mais j’ai bien senti en parlant avec les autres premiers ministres que c’est une demande dans chaque province. Je reviens avec l’immigration : on voudrait dans chaque province avoir plus de pouvoir sur le choix des immigrants», a-t-il lancé à la presse parlementaire.

Il ne croit toutefois pas que le Wexit, la séparation de l’Alberta, soit une réelle possibilité. «On n’est pas rendu là, et je ne pense pas que [le premier ministre albertain] M. Kenney en soit rendu là», a-t-il ajouté.