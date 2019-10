Après le Brexit, le «Wexit»? Devant la colère des citoyens de l’Ouest canadien, le spectre de l’indépendance de ces provinces, notamment l’Alberta, est revenu à l’avant-plan des discussions politiques canadiennes.

Pas si vite, dit l’analyste Mathieu Bock-Côté, qui affirme «ne pas croire un instant au séparatisme albertain». «Je crois au régionalisme albertain, ce n’est pas la même chose.»

Il souligne qu’entre le Québec et l’Alberta, le désir n’est pas le même.

«Le Québec veut se mêler de ses affaires et qu’on ne le dérange pas alors que c’était quoi le slogan des Albertains à l’époque? “The West wants in”. Autrement dit, on veut que l’Ouest participe au gouvernement du pays, souligne-t-il. C’est le contraire, les Québécois veulent faire leurs affaires dans leur coin, les Albertains – et l’Ouest plus largement – veulent peser sur les orientations globales du Canada.»

Pour l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, le problème provient surtout du fait que la question de l’industrie pétrolière et énergétique soit devenue un enjeu identitaire dans ces provinces. «C’est ce qui le rend si explosif et qu’il y a eu ce rejet viscéral envers le gouvernement.»

Le premier ministre Justin Trudeau a d’ailleurs tenté d’apaiser les tensions entre l’Ouest et le reste du Canada, mercredi, lors de son premier point de presse devant les journalistes. Il a d’abord exprimé très clairement que l’oléoduc TransMountain irait de l’avant. Puis, quand on lui a fait remarquer que des premiers ministres conservateurs avaient tenu des propos très durs à son endroit, il a répondu de façon très diplomatique.

«C’est comme s’il avait voulu envoyer le signal à tout le monde qu’il fallait baisser la tension d’un cran et trouver une façon de fonctionner, note Emmanuelle Latraverse. Tous le savent, la seule façon pour l’Ouest de sortir de cette crise-là, c’est avec la collaboration d’Ottawa. Tous ces gens sont un peu condamnés à s’entendre.»